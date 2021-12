Pogoda na jutro - poniedziałek 06.12. Chłodniej, dużo chmur i opady śniegu

Przed nami pochmurna noc. Okresami wystąpią opady śniegu rzędu 1-4 centymetrów. Drogi będą śliskie. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Warmii, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na poniedziałek

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Możliwe są przejaśnienia, głównie na północnym zachodzie kraju. Będą pojawiać się okresowe opady śniegu do 1-3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr.