Pogoda na jutro, czyli na niedzielę 01.06. Nadchodzące godziny przyniosą nam trochę deszczu i pojedyncze wyładowania, a nad ranem także lokalne mgły. Dzień zapowiada się dość pochmurno, po południu w niektórych regionach zacznie padać i mogą pojawić się burze.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W pierwszej części nocy w południowej Polsce wystąpią szybko zanikające burze i przelotne opady. W pozostałej części kraju nadchodzące godziny będą raczej pogodne. W drugiej części nocy opady się zakończą, jednak lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność poniżej 800 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 12 st. C w centrum kraju do 14 st. C na południowym zachodzie. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognoza pogody na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - niedziela 01.06

Na Suwalszczyźnie i Podlasiu niedziela przyniesie kłębiaste, umiarkowane zachmurzenie bez opadów. W innych regionach chmur będzie więcej, a towarzyszyć im mają przelotne opady deszczu do 5-15 litrów na metr kwadratowy i liczne burze. Burze mogą być silne i dobrze zorganizowane w formie linii nawałnic, niosąc ze sobą intensywne i gwałtowne opady deszczu do 20-40 l/mkw., punktowo powyżej 50 l/mkw., lokalnie dużego gradu o średnicy powyżej 2 centymetrów. Największa aktywność burz spodziewana jest w południowej i północno-zachodniej części kraju.

Termometry wskażą od 22 st. C w północno-wschodniej Polsce, przez 26 st. C w regionach centralnych do 28 st. C na południu. Wiatr okaże się południowy, skręcający od zachodu na północno-zachodni i zachodni, słaby i umiarkowany, jedynie w zasięgu burz silny z porywami do 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 70 procent w północnej Polsce do ponad 80 procent na południu. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą przeważnie niekorzystne, neutralne jedynie w północnej Polsce.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie umiarkowanie zachmurzona, nad ranem mogą wystąpić zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Ze zmiennych kierunków powieje słaby wiatr. Barometry pokażą o północy 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie niedziela początkowo przyniesie małe zachmurzenie, jednak w ciągu dnia ma ono wzrastać do dużego z okresowym deszczem. Pod koniec dnia nie można wykluczyć wystąpienia burzy. Termometry wskażą do 26 st. C. Wiatr początkowo będzie słaby i zmienny, następnie umiarkowany i południowy. W południe ciśnienie osiągnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w nocy spodziewane jest przeważnie umiarkowane zachmurzenie bez opadów, a w drugiej części nocy także zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie 10 st. C. Wiatr okaże się słaby, północno-zachodni do zmiennego. Na barometrach o północy zobaczymy 1018 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie w niedzielę początkowo małe, ale z czasem chmur będzie więcej. W drugiej części dnia może popadać, wieczorem nawet zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy do 24 st. C. Powieje początkowo słaby i zmienny wiatr, później przechodzący w południowy, umiarkowany, a w zasięgu chmur opadowych silny i porywisty. Barometry w południe pokażą 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc upłynie w Poznaniu pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą minimalnie 12 st. C. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków. O północy ciśnienie wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W niedzielę w Poznaniu zapanuje umiarkowane zachmurzenie wzrastające w ciągu dnia do dużego, z możliwym przelotnym opadem deszczu oraz ryzykiem burzy. Temperatura wzrośnie do 26 st. C. Wiatr będzie najpierw słaby i zmienny, później południowy i umiarkowany, w burzy silny i porywisty. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Początkowo w nocy we Wrocławiu wystąpi duże zachmurzenie i zanikające opady deszczu, a następnie zachmurzenie umiarkowane, bez zjawisk. Na termometrach zobaczymy 14 st. C. Zmienny wiatr okaże się słaby. Barometry o północy wskażą 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Niedziela zapowiada się we Wrocławiu pochmurno. Zachmurzenie umiarkowane ma w ciągu dnia wzrastać do dużego z przelotnym opadem deszczu i burzami, okresowo silnymi i gwałtownymi. Termometry wskażą do 26 st. C. Powieje początkowo słaby, zmienny wiatr, następnie z przewagą południowego, umiarkowanego, podczas burzy silnego i porywistego. W południe ciśnienie osiągnie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie noc początkowo przyniesie duże zachmurzenie i szybko zanikające opady deszczu z pojedynczymi wyładowaniami. W ciągu nocy chmur będzie jednak coraz mniej. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. O północy zobaczymy na barometrach 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie umiarkowane wzrastające w ciągu dnia do dużego z przelotnym opadem deszczu i burzami, okresowo silnymi i gwałtownymi. Na termometrach zobaczymy 28 st. C. Wiatr będzie początkowo słaby i zmienny, następnie z przewagą sektora południowego i umiarkowany, w zasięgu chmur burzowych silny i porywisty. Barometry pokażą w południe 989 hPa.

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl