Pogoda na jutro. Noc zapowiada się pogodnie, choć lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady. Czwartek 28.08 przyniesie sporo słońca, ale i ryzyko burz. Na termometrach w cieniu zobaczymy ponad 30 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc zapowiada się przeważnie pogodnie. Jedynie w rejonie Pomorza Zachodniego wystąpią słabe, przelotne opady deszczu do dwóch litrów na metr kwadratowy, a w drugiej części nocy wystąpi ryzyko burzy. Temperatura spadnie do 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie Polski, przez 10-12 st. C w centrum, do 15-17 st. C na zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni.

Pogoda na noc tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - czwartek, 28.08

W czwartek czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i w centrum Polski do dużego, wzrastającego do całkowitego na zachodzie. Tutaj prognozowane są słabe przelotne opady deszczu (1-5 l/mkw.) oraz lokalne burze (1-20 l/mkw.). Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 24-26 st. C na północy do 30-32 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowy wiatr. W górach okaże się on bardzo silny, z prędkością do 60-80 km/h, a lokalnie w wyższych partiach około 100 km/h.

Pogoda na czwartek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie, przekroczy 90 procent. Im dalej na południowy wschód, tym jej wartość będzie spadać do około 50 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, ale pojawią się też miejsca, gdzie może być nam gorąco. Biomet okaże się zróżnicowany.

Warunki biometeo w czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura spadnie do 11-12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie czeka nas pogodny czwartek. Temperatura wzrośnie do 31-32 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdyni, Gdańsku i Sopocie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura spadnie do 11-12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Czwartek w Gdyni, Gdańsku i Sopocie zapowiada się pogodnie, jedynie nad ranem możliwe jest duże zachmurzenie ze słabym opadem deszczu. Temperatura wzrośnie do 26-27 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura spadnie do 14-15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Czwartek w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. Temperatura wzrośnie do 31-32 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu czeka nas pogodna aura. Temperatura spadnie do 15-16 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Czwartek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura wzrośnie do 31-32 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy będzie pogodnie. Temperatura spadnie do 12-13 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W czwartek w Krakowie na niebie zaświeci słońce. Temperatura wzrośnie do 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl