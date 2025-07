Noc będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy, północnym zachodzie oraz na południu kraju okresami popada deszcz do 15 litrów na metr kwadratowy. W pierwszej części nocy na Śląsku i Wybrzeżu możliwe są burze z opadami do 30 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 14-15 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, słaby i umiarkowany, w burzach silny, dochodzący do 90 kilometrów na godzinę.