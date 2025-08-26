Pogoda na dziś. Wtorek 26.08 w większości regionów przyniesie pogodną aurę, chociaż lokalnie mogą pojawić się burze. Na termometrach zobaczymy do 23 stopni Celsjusza. Warunki biometeorologiczne w Polsce będą dość zróżnicowane.

Wtorek w prawie całym kraju zapowiada się dość pogodnie. Więcej chmur pojawi się tylko w północno-wschodniej Polsce. Słabo, przelotnie może tam również spaść do 1-5 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się burze z opadami do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 st. C na północnym wschodzie Polski, poprzez 21 st. C w centralnej części kraju, po 23 st. C w regionach południowo-zachodnich. Wiatr z kierunków zachodnich okaże się umiarkowany.

Prognoza pogody na wtorek tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od około 50 procent w południowej Polsce do ponad 80 procent w regionach północno-wschodnich. Na zachodzie i południu zapanuje komfort termiczny, a na północy i wschodzie będzie nam chłodno. Spodziewane są zróżnicowane warunki biometeorologiczne - od korzystnych na południowym zachodzie, przez neutralne w pasie centralnym, po niekorzystne na północnym wschodzie.

Warunki biometeo we wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie wtorek przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami, ale i słabym, przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Powieje umiarkowany wiatr zachodni. W południe barometry pokażą 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny wtorek. Wystąpią rozpogodzenia, ale i słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1011 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pogodny wtorek. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 22 st. C. Z zachodu powieje umiarkowany wiatr. W południe ciśnienie osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Pogodna aura zapanuje we wtorek we Wrocławiu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Barometry pokażą w południe 999 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Wtorek upłynie w Krakowie pod znakiem pogodnego nieba. Temperatura maksymalna wyniesie 22 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z kierunków zachodnich. W południe na barometrach zobaczymy 987 hPa.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl