Pogoda na dziś - wtorek 24.06. Będzie pochmurnie, może popadać

Wtorek przyniesie sporo chmur. Na północy Polski przelotnie popada deszcz do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24-25 st. C miejscami na południu. Wiatr z zachodu będzie umiarkowany, czasami dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę, na północy nawet do 80 km/h.