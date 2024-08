Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni C na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.