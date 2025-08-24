Pogoda na dziś. Niedziela 24.08 zapowiada się z opadami deszczu, które lokalnie mogą być dość obfite. W całym kraju temperatura nie przekroczy 20 stopni Celsjusza, powieje silniejszy wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W niedzielę zachmurzenie okaże się od małego i umiarkowanego na południowym zachodzie Polski do dużego i całkowitego z przelotnymi opadami deszczu na północy i wschodzie kraju (1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 20 l/mkw.). Na Suwalszczyźnie możliwe są pojedyncze burze.

Termometry pokażą maksymalnie od 15-16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 18-19 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny (rozpędzi się na ogół 40-60 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 70 km/h).

Prognoza pogody na niedzielę tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w niedzielę

Wilgotność powietrza okaże się największa na krańcach północno-wschodnich, w granicach 80 procent. Będzie zmniejszać się w kierunku południowo-zachodnim. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo wpłyną przeważnie niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w niedzielę tvnmeteo.pl

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie czeka nas zmienne zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura osiągnie maksymalnie 18-19 st. C. Wiatr okaże się dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie okaże się zmienne ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 17-18 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Poznań

W niedzielę zachmurzenie w Poznaniu okaże się zmienne, opady nie są prognozowane. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Powieje dość silny, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Wrocław

Zachmurzenie okaże się zmienne, padać nie powinno. Temperatura we Wrocławiu osiągnie maksymalnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na dziś - Kraków

Zachmurzenie w Krakowie będzie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 17-18 st. C. Wiatr okaże się dość silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hPa i będzie się wahać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl