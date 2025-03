W niedzielę rano na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. W ciągu dnia, od północy, prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego ze słabymi opadami deszczu. Opady te przechodzić będą stopniowo w deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 6-7 stopni Celsjusza na wschodzie Polski, przez 7-8 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, jedynie na północy w porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.