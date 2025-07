W czwartek na wschodzie, południu i w centrum kraju będzie słonecznie i upalnie. Od zachodu prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego z przelotnymi opadami deszczu o natężeniu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Miejscami w pasie od Dolnego Śląska po Warmię i Mazury możliwe są pojedyncze burze. Temperatura wyniesie od 23-25 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 33-36 st. C (lokalnie 37 st. C) na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni. W strefie frontowej w porywach będzie dość silny, rozpędzi się 50-70 kilometrów na godzinę.