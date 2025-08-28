Pogoda na dziś, czyli czwartek 28.08. Czwartek przyniesie w części kraju upały. Temperatura w cieniu wzrośnie nawet do 32 stopni. Lokalnie mogą pojawić się opady deszczu, a nawet burze.

Czwartek przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane na wschodzie i w centrum Polski do dużego, wzrastającego do całkowitego na zachodzie. W tej części kraju prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy oraz lokalne burze (z opadami do 1-20 l/mkw.).

Temperatura osiągnie od 24-26 stopni Celsjusza na północy do nawet 30-32 st. C w centrum i na południu kraju. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowy wiatr. W górach okaże się on bardzo silny, z prędkością osiągającą do 60-80 kilometrów na godzinę, a lokalnie w wyższych partiach około 100 km/h.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność prognozowana jest dla północnego zachodu, gdzie przekroczy 90 procent. Im dalej na południowy wschód, tym jej wartość będzie spadać do około 50 procent. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, ale pojawią się też miejsca, gdzie może być nam gorąco. Biomet okaże się zróżnicowany.

Pogoda na dziś - Warszawa

To będzie pogodny czwartek w Warszawie. Na termometrach zobaczymy do 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Dzień okaże się w Gdyni, Gdańsku i Sopocie pogodny, jedynie nad ranem możliwe jest duże zachmurzenie ze słabym deszczem. Temperatura wzrośnie do 26-27 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1007 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Poznań

W Poznaniu w czwartek czeka nas pogodna aura. Temperatura wzrośnie do 31-32 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w czwartek możemy spodziewać się pogodnej aury. Na termometrach zobaczymy do 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i będzie spadać.

Pogoda na dziś - Kraków

To będzie słoneczny czwartek. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 982 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl