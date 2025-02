Czwartek na północnym wschodzie i wschodzie kraju przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na pozostałym obszarze kraju chmur będzie przybywać. Na północnym zachodzie spadnie do 5 centymetrów śniegu, zaś w górach do 10 cm. Na południowym zachodzie, południu i w centrum prognozowane są mieszane opady rzędu 5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 stopnia Celsjusza na Kaszubach i Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje wschodni i południowo wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.