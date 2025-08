Na horyzoncie kolejne ulewy. Kiedy zaświeci słońce

Pogoda na wtorek i środę

Zachmurzenie we wtorek okaże się kłębiaste i na ogół duże, tylko na południowym wschodzie powinno być pogodnie i bez opadów. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu do 10-20 l/mkw., a na Pomorzu i w Sudetach do 30 l/mkw. Nadciągnie wiatr z kierunków zachodnich, umiarkowany i dość silny, na północy w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, a nad morzem do 70 km/h.