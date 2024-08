Pogoda na 16 dni: sierpniowy szczyt temperatury na horyzoncie

Zanim zrobi się najpierw gorąco, a potem upalnie, to wcześniej, czyli od razu po weekendzie, czeka nas chwilowe ochłodzenie. Będzie ono spowodowane poniedziałkowym napływem powietrza z kierunku północno zachodniego po przejściu chłodnego frontu atmosferycznego. Jednak ta sytuacja będzie tylko przejściowa, a następnie niż, który zbliża się do Europy znad Atlantyku, będzie "zagarniać" gorące powietrze z południa i kierować je do zachodniej i środkowej części kontynentu (patrz mapa).