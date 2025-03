Pogoda na 16 dni: czeka nas zimny prysznic

Po wielu dniach stabilnej aury związanej z panowaniem wyżu w naszej części Europy teraz do głosu dochodzą niże, które w kolejnych dniach będą wdzierać się w głąb kontynentu. Ich przemieszczanie się w nasze strony oznacza bardziej dynamiczną, a więc zmienną pogodę w odróżnieniu od tej, która była charakterystyczna dla słabnącego i odsuwającego się na wschód wyżu. Wraz z niżami będzie do nas na razie płynąć dość ciepłe powietrze niesione zachodnią cyrkulacją, ale za tydzień, gdy niże zdominują centrum i północ kontynentu, a na zachodzie utworzy się wyż, powstaną idealne warunki do napływu zimnych mas powietrza z północy do centrum kontynentu.