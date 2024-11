"To stado może liczyć ze sto osobników albo jeszcze więcej"

Żubry o poranku

- Zarejestrowałem je wcześnie rano, około 7, bo akurat był wschód słońca. U nas jest taka sytuacja, że one chodzą tam po tych polach, więc jak ktoś się interesuje, to wie, gdzie ich szukać. To stado, które przechodziło, może liczyć ze sto osobników albo jeszcze więcej - skomentował. - Lubię sobie spacerować po lesie, a żubrami interesuje się, bo to gatunek, który prawie wyginął i ci, którzy się tym interesują, wiedzą, że to dzięki Polakom jeszcze nie wyginęły - dodał.