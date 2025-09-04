Świetlista kula nad Polską

Niezwykle jasny meteor przeleciał nad Polską. Jego lot został zarejestrowany przez kamery systemu Skytinel. Bolid był widoczny w wielu miejscach kraju.

We wtorek o godzinie 22.30 niebo nad Polską zostało rozświetlone przez przelatujący bolid. Jak poinformowali eksperci z projektu Skytinel, meteoroid wszedł w atmosferę w województwie podlaskim w rejonie Zambrowa.

"Obtapianie powierzchni skały przebiegało bardzo gwałtownie, ale jej wyraźny rozpad miał miejsce dopiero na wysokości 36 km. Tę fragmentację mogło przetrwać zaledwie kilka odłamków. Największy z nich kontynuował lot do wysokości 29 km, gdzie zgasł przy prędkości ok. 6 km/s. Mało prawdopodobne, by jakikolwiek fragment dotarł do gruntu w postaci meteorytu." - czytamy w poście zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Według Skytinel meteroid mógł być związany z asteroidami z grupy Apolla.

Czym jest bolid

Bolid to niezwykle jasny meteor. Zjawisko powstaje poprzez wejście w atmosferę obiektu o wielkości kilku centymetrów i więcej. W tym czasie jego powierzchnia nagrzewa się do kilku tysięcy stopni Celsjusza, co powoduje jego spalanie widoczne w postaci efektownej smugi na niebie.

Autorka/Autor:fw

Źródło: Skytinel, tvnmeteo.pl