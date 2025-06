Zwolnią do centymetra na sekundę. Tak będzie wyglądało dokowanie do ISS

Na czym polega dokowanie do ISS?

- "Go" albo "no go". Jeżeli jest "go", to podchodzą do stacji. Będą się zbliżać bardzo, bardzo powoli, centymetr na sekundę. Wtedy dojdzie do tak zwanego "miękkiego złapania" tego statku kosmicznego przez pierścień cumowniczy kapsuły - dodał reporter.