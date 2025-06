Uszkodzone dachy, zalane ulice. Ponad pięć tysięcy interwencji

Od północy do godziny 6 we wtorek strażacy otrzymali kolejne 511 zgłoszeń, najwięcej na terenie woj. śląskiego (175), świętokrzyskiego (96) i podkarpackiego (83).

Dwie osoby zostały ranne

- To były naprawdę bardzo intensywne godziny, intensywne popołudnie i noc. Praktycznie na terenie całego kraju prowadziliśmy działania i nadal to robimy - powiedział we wtorek rano na antenie TVN24 rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Niestety mamy dwie osoby ranne. W województwie zachodniopomorski, w Kołobrzegu, na kobietę spadł konar drzewa. W województwie świętokrzyskim, w miejscowości Samborzec (powiat sandomierki), drzewo spadło na jadący samochód i raniło kierowcę - dodał. Karol Kierzkowski podkreślił, że to były lekkie obrażenia. Przekazał też, że strażacy odnotowali około stu zdarzeń związanych z uszkodzeniami budynków mieszkalnych i gospodarczych.