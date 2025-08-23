"Wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać". Znów pojawiły się nad Bałtykiem

W sobotę pogoda w Polsce jest zmienna. Lokalnie występują burze, a na północy nad Bałtykiem pojawiają się trąby wodne. Zjawiska można zobaczyć na nagraniach.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgać 70 kilometrów na godzinę. Na pogodę uważać trzeba w różnych częściach kraju, także w północnej jego części.

Trąby wodne nad Bałtykiem

Turyści i mieszkańcy nadmorskich miejscowości mogli zobaczyć nad Morzem Bałtyckim trąby wodne. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie tego zjawiska z Międzyzdrojów.

Trąba wodna w Międzyzdrojach Facebook/Nick Fury

Podobne zjawisko zaobserwowano także w Ustce. Nagranie od pana Krystiana otrzymaliśmy na Kontakt24.

- Właśnie wracamy z wakacji i przy okazji wjechaliśmy jeszcze do Ustki, zobaczyć okolice. Spacerowaliśmy po mieście i córka zauważyła, że coś się dzieje na horyzoncie. Patrzę i rzeczywiście coś się kręci. Wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać. To był pierwszy raz, gdy zobaczyłem trąbę wodną. Niespotykane zjawisko, bardzo ciekawe - skomentował pan Krystian.

Jak powstaje trąba wodna

Do powstania trąby wodnej dochodzi wtedy, gdy nad ciepły zbiornik wodny napływa dużo chłodniejsze powietrze. Taka niestabilność pozwala cząstkom powietrza szybko się unosić, tworząc chmury cumulonimbus. Nad powierzchnią wody formuje się pionowy, połączony z chmurą wir w kształcie leja. Rzadko zdarza się jednak, że tego typu zjawiska docierają do lądu.

- Dziś kolejna porcja chłodnego arktycznego powietrza napłynęła nad polskie morze, co związane było z przejściem w godzinach południowych strefy chłodnego frontu atmosferycznego. Woda w rejonie Kołobrzegu czy Ustki ma temperaturę 16-18 stopni Celsjusza, a napływające chłodne powietrze z północy już na wysokości około 1500 metrów ma temperaturę poniżej 0 stopni. Warunki do rozwoju chmur cumulonimbus są dodatkowo korzystniejsze z uwagi na obecność zatoki i strefy frontowej w obrębie której niestabilność, jak i zasoby wilgoci, są korzystniejsze - wskazał Damian Zdonek, synoptyk tvnmeteo.pl.

Podobne zjawiska nad polskim morzem widoczne były także w czwartek.

Autorka/Autor:jzb,amn/dd