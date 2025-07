Gdzie jest burza? Niespokojnie w części kraju

czytaj dalej

Sławosz Uznański-Wiśniewski jest na Ziemi. We wtorek kapsuła Dragon, która ponad dwa tygodnie wcześniej wraz z rakietą wyniosła Polaka i jego załogę na orbitę, teraz wróciła. Spadła do oceanu u wybrzeży Kalifornii. Na ekipę z kosmosu czekała tam ekipa ratunkowa firmy SpaceX. Kolejnym etapem powrotu astronauty do kraju jest jego lot do Europy. Rządowy samolot leci w tej chwili do Kolonii w Niemczech, gdzie czeka go obserwacja po kosmicznej misji.