Gdzie jest burza? Grzmi, pada, mocno wieje
Gdzie jest burza? W sobotę 23.08 na północy kraju pojawiają się burze. Wyładowaniom atmosferycznym towarzyszą opady deszczu. Śledź aktualną sytuację pogodową w Polsce w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w sobotę na północy Polski obserwowane są liczne chmury Cumulonimbus z przelotnymi opadami deszczu o zmiennym stopniu intensywności. Pojawiają się też burze.
Gdzie jest burza?
Grzmi w województwie zachodniopomorskim, w rejonie miast Police, Nowogard.
Burzom towarzyszą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 40-60 kilometrów na godzinę.
W Darłowie od rana spadło powyżej 30 l/mkw., a w Koszalinie powyżej 25 l/mkw. Aktualnie intensywnie pada w pasie wybrzeża od Świnoujścia, przez Koszalin, po Słupsk.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock