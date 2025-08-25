Gdzie jest burza? Grzmi w części kraju

Gdzie jest burza? W poniedziałek 25.08 błyska się w części Polski. Burzom towarzyszą opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.
Jak poinformował około godziny 13.30 synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, w północno-wschodniej Polsce, zwłaszcza w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach i Podlasiu, pojawiają się pojedyncze, słabe, krótkotrwałe burze.
Gdzie jest burza?
Obecnie grzmi w województwach:
- warmińsko-mazurskim, w rejonie Mikołajek i Orzysza;
- podlaskim, w okolicach Białegostoku.
Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru dochodzące do 40-60 kilometrów na godzinę.
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock
Pozostałe wiadomości