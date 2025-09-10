Życie na Marsie? Znaleziono jeden z najlepszych dotychczas dowodów

W próbkach skały, która pochodziła z Marsa, a dokładniej z krateru Jezero, naukowcy wykryli potencjalne ślady starożytnego życia mikrobiologicznego.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Próbka skały, która została pobrana z Marsa przez łazik Perseverance, zawiera potencjalne ślady starożytnego życia mikrobiologicznego - poinformowali naukowcy NASA. Badacze podkreślają, że minerały wykryte w próbce mogły również powstać w wyniku procesów niebiologicznych.

Odkrycie to, opisane w artykule opublikowanym w środę w czasopiśmie "Nature", stanowi jeden z najlepszych dotychczas dowodów na to, że sąsiadująca z Ziemią planeta mogła kiedyś być siedliskiem życia.

W próbkach mułowców pochodzących z krateru Jezero wykryto obecność materii węglowej i niezwykłych skupisk minerałów, które mogły powstać w warunkach sprzyjających życiu. - To może być najwyraźniejszy znak życia, jaki znaleźliśmy na Marsie - powiedział Sean Duffy z NASA na konferencji prasowej w środę.

Łazik Perseverance bada krater Jezero na Marsie NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

"Potencjalny biosygnat"

Łazik Perseverance bada powierzchnię Marsa, a dokładniej krater Jezero, od 2021 roku. Zdaniem amerykańskich badaczy krater Jezero był kiedyś ogromnym zbiornikiem wodnym zasilanym przez rzekę. Z czasem jezioro sukcesywnie się kurczyło, a osady niesione przez ciek uformowały ogromną deltę. Łazik Perseverance zbierał próbki skał i luźnego materiału zwanego regolitem z tego regionu i analizował je za pomocą różnych instrumentów znajdujących się na pokładzie.

Łazik pobrał nowo opisaną próbkę, nazwaną próbką Sapphire Canyon, w miejscu zwanym formacją Bright Angel. Formacja ta składa się z drobnoziarnistych mułowców i gruboziarnistych zlepieńców, rodzaju skał osadowych złożonych z cząstek wielkości żwiru, połączonych ze sobą drobnoziarnistymi osadami.

Joel Hurowitz, planetolog z Uniwersytetu Stony Brook, który kierował badaniami opublikowanymi w czasopiśmie "Nature", powiedział, że w skałach osadowych sprzed wielu miliardów lat wykryto "potencjalny biosygnat".

- Nie możemy jednak twierdzić, że jest to coś więcej niż potencjalny biosygnat, ponieważ istnieją procesy chemiczne, które mogą powodować podobne reakcje bez udziału organizmów biologicznych, a na podstawie samych danych z łazika nie możemy całkowicie wykluczyć tych procesów - powiedział Hurowitz.

Próbka Sapphire Canyon została pobrana w lipcu 2024 r. - Ostatecznie dalsze badania dostarczą nam zestawu sprawdzalnych hipotez dotyczących tego, jak ustalić, czy za powstanie tych formacji w formacji Bright Angel odpowiedzialna jest biologia, co będziemy mogli ocenić, badając próbkę z Sapphire Canyon, jeśli zostanie ona sprowadzona na Ziemię - dodał Hurowitz.

Krater Jezero, zdjęcie wykonane przez łazik Perseverance NASA

Autorka/Autor:Anna Bruszewska

Źródło: Reuters, msn.com