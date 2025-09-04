Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ciekawostki

Symbol Wenecji made in China? Zaskakująca teoria

shutterstock_1887664978
Studenci znaleźli dziwną rzeźbę na szkockich Orkadach
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/UHI Archaeology Institute
Skrzydlaty lew będący symbolem Wenecji został wykonany w Chinach i odbył długą wędrówkę do Europy - zasugerowali włoscy badacze. Do jego przybycia na Stary Kontynent mogli przyczynić się ojciec Marco Polo oraz chiński cesarz Kubilaj-chan.

Skrzydlaty lew to rzeźba z brązu spoczywająca na szczycie kolumny na Placu św. Marka (wł. Piazza San Marco), najbardziej znanym placu Wenecji. Jej historia owiana jest tajemnicą - po raz pierwszy pojawia się w annałach w 1293 roku, gdy została uszkodzona i wymagała naprawy. Nie wiadomo jednak, kiedy pojawiła się w Wenecji, ani skąd się wzięła.

Symbol Wenecji pochodzi z Chin?

Tajemnicę skrzydlatego lwa stara się rozwiązać zespół specjalistów z Uniwersytetu w Padwie. Zasugerowali oni, że rzeźba przybyła do Europy z Chin przed 1261 rokiem. Wcześniejsze teorie sugerowały, że lew powstał w weneckiej odlewni bądź w jakimś miejscu w Anatolii (współczesna Turcja) lub w Syrii w okresie hellenistycznym (323 - 30 p.n.e).

Swoje twierdzenie eksperci oparli na analizie izotopów ołowiu pobranych podczas renowacji w 1990 roku i porównaniu jej wyników z ogólnoświatowymi bazami danych. Wykazała ona, że ruda miedzi, z której wykonano rzeźbę, została wydobyta w dorzeczu rzeki Jangcy w Chinach. Wcześniejsze badania przeprowadzone przez inną grupę badawczą wykazały, że ten sam izotop ołowiu zawierają artefaktu z czasów dynastii Shang (1600-1050 p.n.e.).

Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Rzeźba skrzydlatego lwa w Wenecji
Źródło: BGStock72/Shutterstock

Ojciec i wujek Marco Polo "zamieszani" w sprowadzenie rzeźby

Naukowcy z Uniwersytetu w Padwie mają również ciekawą teorię na temat tego, jak rzeźba dotarła do Europy. Uważają, że do Wenecji mogli sprowadzić ją wędrowni kupcy Niccolo i Maffeo Polo, ojciec i wujek słynnego odkrywcy Marco. Przebyli oni Jedwabny Szlak i około 1265 odwiedzili oni dwór cesarza Kubilaj-chana w Chanbałyku (dzisiejszy Pekin), gdzie mogli natknąć się na rzeźbę.

To wcale nie był koniec podróży skrzydlatego lwa. Po tym jak Napoleon Bonaparte pokonał Republikę Wenecką w 1797 roku, nakazał przewiezienie rzeźby do Paryża. Wróciła ona do Wenecji - w kawałkach - w 1815 roku.

Lew, który wcale może nie być lwem

Naukowcy zasugerowali także, że skrzydlaty lew wcale nie musi być lwem. Zauważyli, że bardzo przypomina on zhenmushou - figury strażników grobowców wykonywane za czasów dynastii Tang (618-907 r. n.e.). Zachowane rzeźby zhenmoushou bardzo przypominają weneckiego lwa.

"Te hybrydowe stworzenia mają lwie pyski, płomienne grzywy, rogi i uniesione skrzydła przyczepione do ramion, spiczaste, uniesione uszy, czasami częściowo zhumanizowane rysy twarzy" - napisali badacze.

Naukowcy zasugerowali także, że oryginalna rzeźba wyglądała inaczej. Po dotarciu do Wenecji Niccolo i Maffeo mieli oddać ją do lokalnego metalurga, który nieco ją przerobił, aby z oddali bardziej przypominała skrzydlatego lwa, który miał się stać nowym symbolem weneckiej potęgi morskiej.

Autorka/Autor: kp

Źródło: phys.org, livescience.com

Źródło zdjęcia głównego: BGStock72/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
ArcheologiaWenecja
Czytaj także:
Bolid nad Polską
Świetlista kula nad Polską
Polska
Trzęsienie ziemi w Afganistanie
Nie żyje już ponad dwa tysiące osób
Świat
Lwica w zoo w Oregonie bawi się ukrytą kamerą
Lwica zauważyła kamerę i pochwaliła się zębami
Ciekawostki
Będzie gorąco
Znów zrobi się upalnie. Kolejne ostrzeżenia
Prognoza
Wąwóz
Mogą wystąpić nagle i zdewastować wiele domów. Naukowcy ostrzegają
Nauka
Burza, ulewa
Gdzie jest burza? Zjawiska ustały, ale mogą powrócić
Pogoda
Pożary w Portugalii
"Skala tych pożarów jest zdumiewająca". Powodem ten czynnik
Świat
Zatoka Panamska
Zmiana u wybrzeży Panamy. Czegoś takiego nie było przez 40 lat
Świat
Kalifornia
Pożar w historycznym miejscu. "To jest druzgocące"
Świat
Gorąco i słonecznie
Będzie ciepło, a miejscami burzowo
Prognoza
Huragany Lorena (prawy górny róg) i Kiko (z lewej)
Lorena nabiera siły. Zagraża wybrzeżom Meksyku
Świat
Mgły
Mgły spowiją w nocy część kraju
Prognoza
A23a, czyli największa góra lodowa świata na zdjęciu satelitarnym z 4 marca 2025 roku u wybrzeży Georgii Południowej
Przetrwała czterdzieści lat. Ma zniknąć w ciągu tygodni
Nauka
Burzowo, pochmurno, Bieszczady
Gdzie jest burza? Silnie pada, kłębią się ciemne chmury
Pogoda
Indie
Najwyższe opady od siedmiu dekad. Zginęło pięć osób
Świat
Osuwiska po ulewach w Trieście
Włoskie miasto pod wodą, ludzie uwięzieni w autach
Świat
Pochmurno, chłodniej
Weekend przyniesie ochłodzenie i burze. Kiedy wróci ciepło?
Prognoza
Upał w Szanghaju, 1 sierpnia 2024
Rekordowe lato w Chinach. To powód do niepokoju
Świat
shutterstock_2554311905
"To nie nauka, to propaganda". Raport administracji Trumpa pod ostrzałem
Świat
Wulkan Teide na Teneryfie
"To nie jest improwizacja". Na Teneryfie dostaną ważny alert
Świat
Sytuacja baryczna w Europie
Ten niż przykuwa uwagę synoptyków
Prognoza
Zniszczenia po nocnych nawałnicach
Załamanie pogody. "To było megauderzenie"
Polska
Pogodnie, chmury, po deszczu, lato, wczesna jesień
Opady w części kraju, możliwe burze
Prognoza
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wieczór głośny od grzmotów
Pogoda
Asteroida
Odkryto ją całkiem niedawno, w środę przeleci blisko nas
Nauka
Noc, deszcz
Opady pojawią się w nocy, a także w dzień
Prognoza
flood-000382
Takich ulew we wrześniu jeszcze tam nie było
Świat
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Wiele zabitych i rannych
Trzęsienie ziemi w Afganistanie. Był kolejny wstrząs
Świat
burza-000212
Wstrzymane loty, tysiące odbiorców bez prądu
Świat
Piorun, burza
Gwałtowne zjawiska tak prędko nie odpuszczą
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica