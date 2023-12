Hołownia: chcę być prezydentem

Nie jestem zakładnikiem myślenia o tym, że powinienem w 2025 roku bezwzględnie wystartować - mówił o zbliżających się wyborach prezydenckich marszałek Szymon Hołownia w specjalnym odcinku podcastu "Wybory kobiet" w TVN24 GO. - Celem nie jest samo stanowisko, tylko próba przebudowania relacji w Polsce - zaznaczył Hołownia. - Dzisiaj robię, to co robię. Decyzję będę musiał podjąć za rok - dodał. W rozmowie z Arletą Zalewską i Aleksandrą Pawlicką przyznał też, że chciałby stanąć twarzą w twarz w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim i że jego zdaniem ich pojedynek nie byłby zagrożeniem dla jedności nowej koalicji rządowej. Marszałek Sejmu odniósł się również do kwestii światopoglądowych. Zadeklarował, że zagłosuje za związkami partnerskimi, ale nie poprze małżeństw jednopłciowych. W sprawie legalizacji aborcji powtórzył, że jego zdaniem najlepszym sposobem rozwiązania tej kwestii jest ogólnokrajowe referendum. - Nie jestem misjonarzem, który przyleciał z katolickiego Marsa, który będzie teraz próbował wszczepić ludziom swoje sumienia - powiedział gość programu. Jego zdaniem dzięki referendum „naród mógłby bezpośrednio zaprezentować swoje zdanie prezydentowi”, a jego wynik byłby dla Andrzeja Dudy wiążący.