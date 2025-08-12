Rosyjskie samoloty uziemione w Niemczech

Co najmniej sześć rosyjskich samolotów jest uziemionych na niemieckich lotniskach z powodu sankcji. W tym, jak podaje nadawca WDR, trzy strategiczne samoloty transportowe An-124 Rusłan. Ten specyficzny areszt trwa już ponad trzy lata.

WDR potwierdził w niemieckim ministerstwie transportu, że na lotnisku Lipsk/Halle stacjonują trzy An-124. Potężne samoloty transportowe miały przylecieć do Lipska w lutym 2022 roku na prace konserwacyjne. Według władz lotniska opłaty za postój samolotów pokrywają ich właściciele, czyli rosyjskie linie lotnicze Volga-Dnepr. Stan techniczny czterosilnikowych odrzutowców po ponad trzech latach bez lotu nie jest znany.

Resort transportu potwierdził także, że samolot pasażerski Boeing 737 rosyjskich linii lotniczych ATRAN oraz średniej wielkości samolot biznesowy Bombardier Challenger 300 przewoźnika Utair są uziemione na lotnisku Kolonia/Bonn.

Rosyjskie an-124 na lotnisku w Lipsku. Andrii Vodolazhskyi / Shutterstock

Oprócz tego pasażerski Boeing 747 linii lotniczych CargoLogicAir od trzech lat nie wystartował z w portu lotniczego Frankfurt-Hahn.

Na niemieckich lotniskach z powodu sankcji utknęły także inne rosyjskie samoloty. Ich liczba nie jest znana, szczegóły na ich temat nie są podawane opinii publicznej, bo trwają dochodzenia ustalające ich właścicieli.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP