Fundusz Buffetta opuszcza chińskiego giganta

Fundusz inwestycyjny Warrena Buffetta - Berkshire Hathaway - zakończył właśnie swoją wieloletnią przygodę z chińskim producentem samochodów elektrycznych BYD. Decyzja kończy inwestycję rozpoczętą w 2008 roku.

Z dokumentów spółki wynika, że Berkshire Hathaway całkowicie pozbyło się udziałów w BYD do końca marca 2025 roku. Na koniec 2024 roku wartość inwestycji wynosiła jeszcze 415 milionów dolarów.

Fundusz Buffetta opuszcza BYD

W 2008 roku firma Buffetta zainwestowała 230 milionów dolarów - miała 10 proc. akcji producenta z Shenzhen.

Warren Buffett Photo Agency / Shutterstock

Proces wyjścia Berkshire Hathaway ze spółki rozpoczął się w 2022 roku, gdy kurs akcji BYD osiągnął ponad dwudziestokrotny wzrost - podał Reuters.

Li Yunfei, dyrektor ds. marki i PR w BYD, w mediach społecznościowych podziękował Berkshire za "17 lat inwestycji, pomocy i towarzyszenia". Określił sprzedaż udziałów jako "normalną transakcję giełdową".

BYD z trudnościami na rynku

Jednocześnie chiński koncern – największy rywal Tesli – zmaga się obecnie z trudnościami. Po raz pierwszy od trzech i pół roku odnotował spadek kwartalnego zysku, a sprzedaż na rodzimym rynku maleje czwarty miesiąc z rzędu. Firma obniżyła roczny cel sprzedaży o nawet 16 proc., do 4,6 mln pojazdów.

Autorka/Autor:Jan Sowa

Źródło: Reuters