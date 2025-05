Obama o Polsce: Amerykanie widzą niewiarygodną hojność

Obama nawiązał również do sytuacji w Polsce, oceniając, że słusznym podejściem jest to, w którym "siły postępowe" tworzą szeroką koalicję, próbują zrozumieć bardziej konserwatywne społeczności. "Jeśli chcesz być skuteczny, musisz wysłuchać perspektywy innych" - stwierdził.

Obama o hojności Polski wobec Ukrainy

Obama stwierdził, że światowy porządek, który nas wychował, został "wykuty z ognia II wojny światowej", jednak od tego czasu świat się zintegrował na tyle, że stare struktury już do niego nie przystają. Jego zdaniem mimo obecnej sytuacji politycznej USA dalej maja rolę do odegrania w ich wzmocnieniu.

Odnosząc się do zjawiska polaryzacji, za "niebezpieczne" uznał idee radykalnej prawicy, ale przyznał, że błędy popełniły też środowiska lewicowe i centrolewicowe, które - jak odnotował - nie chciały iść na kompromisy. - Wielu młodych ludzi (...) myśli, że jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, to musi być rasistą, seksistą albo homofobem. (...) Myślę, że to popchnęło część wyborców do drugiego obozu, bo ludzie nie chcą być pouczani ani traktowani jako głupcy - zaznaczył.