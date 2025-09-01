Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli
W ostatnim losowaniu Powerball nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb, zatem kumulacja wzrosła do 1,1 miliarda dolarów - przekazał portal CNN. Nadchodzące losowanie będzie miało piątą co do wielkości pulę nagród w historii tej loterii.
W sobotnim losowaniu wylosowano białe kule: 3, 18, 22, 27, 33 oraz czerwoną kulę Powerball: 17, z mnożnikiem Power Play 3x.
Szansa na główną wygraną w loterii wynosi 1 do 292,2 miliona.
Ponad miliard dolarów w Powerball
Jak podał portal, zwycięzca poniedziałkowego losowania będzie mógł wybrać między wypłatą 1,1 miliarda dolarów w formie 30-letnich rat (pierwsza wypłata od razu, a kolejne 29 płatności raz w roku, każda o 5 proc. wyższa od poprzedniej) lub zdecydować się na jednorazową wypłatę w wysokości około 498,4 miliona dolarów przed opodatkowaniem.
- Ameryka czekała cały rok na szansę gry o warty miliard dolarów jackpot - powiedział cytowany przez CNN Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i szef loterii w stanie Iowa.
Ponad trzy miesiące bez wygranej
Poniedziałkowe losowanie będzie 40. z kolei od ostatniej wygranej, która padła 31 maja w Kalifornii.
Rekordowy zwycięski jackpot w Powerball wyniósł 2,04 miliarda dolarów i został rozbity 7 listopada 2022 roku, również w Kalifornii. Najdłuższa seria bez zwycięzcy to 42 losowania, co miało miejsce w kwietniu 2024 roku.
Kupony Powerball kosztują 2 dolary i można je kupić w 45 stanach, w stolicy Waszyngtonie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych.
Źródło: CNN
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ALLISON DINNER