Potężna kumulacja. Ponad miliard w puli

W ostatnim losowaniu Powerball nikt nie trafił wszystkich sześciu liczb, zatem kumulacja wzrosła do 1,1 miliarda dolarów - przekazał portal CNN. Nadchodzące losowanie będzie miało piątą co do wielkości pulę nagród w historii tej loterii.

W sobotnim losowaniu wylosowano białe kule: 3, 18, 22, 27, 33 oraz czerwoną kulę Powerball: 17, z mnożnikiem Power Play 3x.

Szansa na główną wygraną w loterii wynosi 1 do 292,2 miliona.

Ponad miliard dolarów w Powerball

Jak podał portal, zwycięzca poniedziałkowego losowania będzie mógł wybrać między wypłatą 1,1 miliarda dolarów w formie 30-letnich rat (pierwsza wypłata od razu, a kolejne 29 płatności raz w roku, każda o 5 proc. wyższa od poprzedniej) lub zdecydować się na jednorazową wypłatę w wysokości około 498,4 miliona dolarów przed opodatkowaniem.

- Ameryka czekała cały rok na szansę gry o warty miliard dolarów jackpot - powiedział cytowany przez CNN Matt Strawn, przewodniczący Powerball Product Group i szef loterii w stanie Iowa.

Ponad trzy miesiące bez wygranej

Poniedziałkowe losowanie będzie 40. z kolei od ostatniej wygranej, która padła 31 maja w Kalifornii.

Rekordowy zwycięski jackpot w Powerball wyniósł 2,04 miliarda dolarów i został rozbity 7 listopada 2022 roku, również w Kalifornii. Najdłuższa seria bez zwycięzcy to 42 losowania, co miało miejsce w kwietniu 2024 roku.

Kupony Powerball kosztują 2 dolary i można je kupić w 45 stanach, w stolicy Waszyngtonie, Portoryko i na Wyspach Dziewiczych.

