Dwa największe banki ostrzegają. "Nie skorzystasz z aplikacji"

Dwa największe banki w Polsce - PKO BP i Pekao - ostrzegają klientów przed utrudnieniami w niedzielę. Mogą wystąpić trudności z blikiem, aplikacją, przelewami czy wypłatą pieniędzy z bankomatu.

Prace serwisowe w PKO BP

PKO Bank Polski na najbliższą niedzielę zaplanował prace techniczne.

W komunikacie bank napisał: "W niedzielę 21.09.2025 w godz. 00:00-13:00 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie:

nie skorzystasz z serwisu internetowego i telefonicznego iPKO i iPKO biznes,

nie skorzystasz z serwisu i aplikacji PKO Junior,

aplikacją IKO wypłacisz pieniądze z bankomatów oraz zapłacisz w sklepach stacjonarnych i internetowych tylko za pomocą BLIKA. Pozostałe funkcje będą niedostępne,

nie skorzystasz z aplikacji iPKO biznes,

nie będzie działać funkcja otwartej bankowości (Open Banking),

nie zapłacisz w internecie Płacę z iPKO".

"Wszystkie karty będą działać w bankomatach i sklepach stacjonarnych. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure 2 dostępna będzie tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty" - podał w komunikacie PKO BP.

Dodał też: "Jeśli możesz, zrób wszystkie ważne transakcje wcześniej".

Utrudnienia dla klientów Pekao

Prace serwisowe zapowiedział także Bank Pekao. "21-22 września przeprowadzimy prace serwisowe, aby poprawić jakość naszych usług" - napisał bank w komunikacie.

Wskazał, że "21 września (niedziela) w godz. 0.30-4.30: nie zrobisz przelewu natychmiastowego Express Elixir i przelewu na telefon BLIK w aplikacji PeoPay".

Pekao napisał także: "22 września (poniedziałek) w godz. 1.00-4.25:

nie zalogujesz się do serwisu Pekao24 i aplikacji PeoPay oraz platformy eTrader Pekao,

nie skorzystasz z BLIKA w aplikacji PeoPay,

nie zlecisz przelewu,

nie zlecisz przelewu z karty kredytowej,

nie zrealizujesz transakcji internetowej z użyciem kodu 3-D Secure,

możesz mieć trudności w korzystaniu z karty debetowej, bankomatów i terminali płatniczych naszego banku,

możesz mieć trudności w korzystaniu z otwartej bankowości,

aplikacja PeoPay KIDS także będzie niedostępna".

"Wszystkie tego typu operacje zaplanuj wcześniej. Przepraszamy" - dodał bank.

Autorka/Autor:BC/kris

Źródło: tvn24.pl