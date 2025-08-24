Kumulacja w Lotto nadal rośnie

W sobotnim losowaniu Lotto nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 14 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 23 sierpnia 2025 roku.

W sobotę, 23 sierpnia, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 8, 19, 27, 28 i 30. Takiego zestawu nie wytypował poprawnie żaden z graczy, więc kumulacja rośnie do 14 mln zł.

Wyniki losowania Lotto i Lotto Plus

W trakcie ostatniego losowania padły 83 piątki - każda o wartości 5190,70 zł. Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus zwycięskie okazały się następujące liczby: 7, 20, 21, 27, 33 i 35. W przypadku tej gry także nikomu nie udało się trafić szóstki. Wylosowano natomiast 66 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 3500 zł.

Najbliższe losowanie Lotto i Lotto Plus odbędzie się we wtorek, 26 sierpnia, o godzinie 22.00.

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl