Wyniki losowania Lotto

19 września 2025, 6:29
W czwartkowym losowaniu Lotto nie padła szóstka. Oznacza to, że kumulacja rośnie do pięciu milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 18 września 2025 roku.

We wtorek, 16 września, w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 6, 15, 20, 24, 34 oraz 43.

Żaden z graczy nie wytypował poprawnego zestawu sześciu liczb, zatem kumulacja rośnie do 5 mln zł.

W czwartkowym losowaniu Lotto padło 40 piątek - każda o wartości 6244,40 zł zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Lotto Plus. Wyniki losowania

Z kolei w Lotto Plus w czwartek, 18 września wylosowano następujące liczby: 13, 21, 24, 34, 40 i 42. Tu również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. Jak podał Totalizator Sportowy, padło 35 piątek, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w sobotę, 20 września, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22:00.

