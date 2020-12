"Trochę jest to marnotrawstwo pieniędzy i czasu". Obowiązkowy wydatek dla firm w dobie pandemii

Jedna decyzja parlamentu spowodowałaby, że urzędy nie byłyby zasypane indywidualnymi wnioskami przedsiębiorców - ocenił Robert Gołębiewski z kawiarni Coffilm we Wrocławiu w rozmowie z TVN24. Odniósł się tym samym do obowiązku zakupu nowych kas fiskalnych online. Ewentualne wnioski o przedłużenie tego terminu będą rozpatrywać indywidualnie pracownicy urzędów skarbowych.

Wcześniej termin wymiany kas został wydłużony dla wszystkich przedsiębiorców z branży gastronomicznej z 30 czerwca na 1 stycznia 2021 roku. Teraz firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, mogą złożyć kolejny wniosek o przedłużenie terminu wymiany kasy. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą podejmować urzędy skarbowe.

- Dla branży gastronomicznej jest to wydatek co najmniej 2,5-3 tysięcy złotych - tłumaczył Robert Gołębiewski.

Jak informuje Ministerstwo Finansów "branża gastronomiczna przygotowała się do zmiany przepisów. Pond 85 procent punktów jest już w kasy zaopatrzone".

"Trochę marnotrawstwo"

- Liczyliśmy, że ustawowo termin wprowadzenia kas zostanie przedłużony na kolejny okres, bo wszystkie obostrzenia pandemiczne znów wróciły - zaznaczył.

- Na początku grudnia został złożony projekt ustawy w Sejmie, do dnia dzisiejszego nie ma efektu, nikt się nad tym nie pochylił - powiedział przedsiębiorca.

Dziewiątego grudnia grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła projekt ustawy dotyczący odsunięcia w czasie terminu wprowadzenia obowiązku stosowania kas fiskalnych online dla wybranych grup podatników. Politycy opozycji w dokumencie zaproponowali, by termin ten został przesunięty o kolejne 12 miesięcy. 16 grudnia projekt został skierowany do konsultacji.

- Poszczególni przedsiębiorcy muszą składać indywidualne wnioski do Urzędów Skarbowych z prośbą o przedłużenie na kolejny okres wprowadzenia nowych kas fiskalnych. My też uczyniliśmy taki ruch, no i czekamy teraz na decyzje Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, urzędnik ma teraz miesiąc na podjęcie decyzji - mówił.

- Do dnia jutrzejszego powinniśmy kasę wprowadzić, jednak ze względów finansowych nie za bardzo jesteśmy w stanie teraz tego dokonać. Stąd to pismo (...) i nadzieja, że będzie rozpatrzone pozytywnie, co da nam trochę oddechu - podkreślił restaurator.

Pytany, jak ocenia to, że rząd nie przedłużył ustawowo terminu na zakup kasy fiskalnej online, odpowiedział, że: "trochę jest to marnotrawstwo pieniędzy i czasu".

- Każdy z przedsiębiorców musi się stawić osobiście, napisać pismo, umotywować, dlaczego i na jaki okres chce to przesunąć w czasie (...) Taka jedna decyzja parlamentu spowodowałaby, że urzędy nie byłyby zasypane indywidualnymi wnioskami - ocenił przedsiębiorca.

"Pomoc jest zbyt mała"

Restaurator odniósł się także do pomocy oferowanej przez rząd.

- W naszej ocenie ta pomoc, którą państwo oferuje, jest zbyt mała. Na pewno nie jest ukierunkowana na specyfikę naszej branży czy innych branż. Są firmy, które mają olbrzymie koszty stałe i pomoc jednorazowa pięciu tysięcy złotych nie załatwia żadnej sprawy - stwierdził.

- Jeżeli chodzi o pomoc dotyczącą spadku obrotów, z naszego punktu widzenia jest to nie do końca sprawiedliwe, gdyż firma, która wykazuje 38 proc. spadku obrotów w stosunku do roku ubiegłego czy poprzedniego miesiąca roku ubiegłego, nie otrzymuje wsparcia, natomiast firma, która ma 41 proc. to wsparcie otrzymuje - powiedział restaurator.

Wniosek do urzędu

O odroczenie zakupu kasy należy wystąpić z uzasadnionym wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego. We wniosku, który należy złożyć do końca roku, konieczne jest wskazanie terminu, w którym nastąpi zakup kasy.

Na podstawie art. 48 par. 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może, na wniosek podatnika, odraczać terminy przewidziane w przepisach podatkowych, jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

"Decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie ma charakter uznaniowy i opiera się na analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 139 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej urząd skarbowy załatwia taką sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia postępowania" -

Autor:mp

Źródło: TVN24, PAP