Eurojackpot bez głównej wygranej. Gigantyczna kumulacja

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Kumulacje rośnie do 520 milionów złotych. Oto liczby, które wylosowano 16 września 2025 roku.

We wtorek, 16 września, w Eurojackpot wylosowane zostały następujące liczby: 8, 9, 14, 37, 39 oraz 1 i 9. Nikt nie wytypował takiego zestawu liczb. Główna wygrana wynosiła 500 mln zł.

Najbliżej rozbicia kumulacji było dwóch graczy z Niemiec i po jednym ze Szwecji i Finlandii. W ramach wygranych drugiego stopnia (5+1) trafi do nich po 741 324,60 euro.

Z kolei w Polsce odnotowano dwie wygrane czwartego stopnia (4+2). Wartość każdej z nich to 239 278,60 zł.

W wyniku kumulacji przewidywana pula na wygrane pierwszego stopnia w najbliższym losowaniu Eurojackpot może wynieść 520 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 roku na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Kolejne losowanie Eurojackpot odbędzie się w piątek, 19 września między godziną 20.15 a 21.

Autorka/Autor:/ToL