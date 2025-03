Pierwsze połącznie kwantowe nadeszło. To ważny dzień dla polskiej nauki i przełom w wymianie strategicznych danych - podkreślił wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

"Pierwsze polskie połączenie kwantowe"

Kosiniak-Kamysz zapewnił, że celem rządu jest jak najszybsza implementacja tego typu nowoczesnych rozwiązań w nauce, instytucjach państwowych, a w szczególności w biznesie i w bezpieczeństwie. Jak mówił, bezpieczeństwo poufnych danych i ich bezpieczne przekazywanie to jeden z fundamentów współczesnego bezpieczeństwa, zarówno w wymiarze cywilnym, jak i wojskowym.

- Potrzebujemy połączeń kwantowych i wykorzystania tego we wszystkich dziedzinach naszego życia. Dane i dostęp do baz danych muszą być chronione. To jest podstawowe zadanie, aby być bezpiecznym. Musimy być chronieni w tym obszarze - mówił szef MON.