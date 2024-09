Nowe kary dla telekomów. Od dziś muszą blokować oszustów

Telekomy muszą blokować oszustów

Wykaz zablokowanych numerów

Ustawa zobowiązuje przedsiębiorców telekomunikacyjnych do blokowania połączeń z numerów służących wyłącznie do odbierania, tj. takich, które nie powinny do nas dzwonić, jak infolinie banków czy firm ubezpieczeniowych. Wykaz tych numerów prowadzi UKE.

- Od początku roku zablokowaliśmy, na podstawie wytworzonych wzorców, ok. 700 tys. SMS-ów od oszustów, zanim dotarły one do użytkowników. Na listę ostrzeżeń trafiły w tym czasie ponad 72 tys. stron podszywających się m.in. pod serwisy do płatności online, banki czy media społecznościowe – poinformowała "DGP" Małgorzata Plawgo, szefowa biura prasowego NASK.