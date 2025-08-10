Wielka wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła

W czwartkowym losowaniu Lotto rozbito kumulację. Jeden z graczy wygrał sześć milionów złotych. Z komunikatu Totalizatora Sportowego wynika, że zakład zawarto w Gąsawie w województwie kujawsko-pomorskim. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 7 sierpnia 2025 roku.

W czwartek, 7 sierpnia, wylosowano następujące liczby: 5, 9, 30, 31, 43 i 49. Znalazły się one na kuponie jednego z graczy, który wygrał 6 077 686,30 zł.

Wielka wygrana w Lotto. Wyniki losowania

Jak podał Totalizator Sportowy, szczęśliwiec, który rozbił kumulację, zagrał w punkcie Lotto przy ul. Rynek 19 w Gąsawie (woj. kujawsko-pomorskie).

"Osoba ta wybrała opcję Zagraj ponownie, czyli wybrała te same liczby co poprzednio. Tym razem szczęście jej dopisało, ponieważ znalazły się one w zwycięskim zakładzie Lotto. (...) Jest to najwyższa odnotowana do tej pory wygrana w tej miejscowości" - dodano w komunikacie.

Podczas tego samego losowania odnotowano także 63 piątki - każda o wartości 4495,00 zł.

Warto pamiętać, że kwoty, które zostaną przekazane zwycięzcom, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Z kolei w Lotto Plus padły następujące liczby: 17, 18, 23, 29, 43 i 44. W tym losowaniu nie odnotowano głównej wygranej. Gracze trafili natomiast 40 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci im po 3500 zł.

Wygrana w zdrapce

"O dużym szczęściu może też mówić osoba, która wydrapała wczoraj w Zdrapce SUPER MEGA PENSJA wygraną wartą 1 000 000 zł. Zwycięski los został zakupiony w punkcie LOTTO przy ul. Kołłątaja 18 w Puławach. Na wygraną składa się 412 000 zł wypłacane od razu, a także 7000 zł wypłacanych co miesiąc przez 7 lat" - przekazał także TS w komunikacie.

Dodał, że jest to o tyle ciekawe, gdyż "kolektura, w której odnotowano wygraną można uznać za wyjątkowo szczęśliwą", a "wcześniej m.in. padła tam szóstka w Lotto warta 9 697 428,70 zł czy wygrana w Zdrapce MOC SZCZĘŚCIA o wartości 200 000 zł".

Lotto i Lotto Plus - jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godz. 22.

Autorka/Autor:Pkarp/kris

Źródło: tvn24.pl