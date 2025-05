Tak zmieni się rata kredytu

Decyzja RPP. Raty kredytów

"W teorii taka obniżka zmniejszy ratę kredytu z oprocentowaniem zmiennym, na kwotę 500 000 zł, o ok. 172 zł. W praktyce w części przypadków rata spadnie jeszcze mocniej. Dotyczy to kredytów z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 6M, która spadła już o 0,81 p.p. W rezultacie rata wspomnianego kredytu spadnie o 278 zł" - wskazał Sadowski.

"Zdolność kredytowa wzrośnie o ok. 5 proc. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać kredyt na 500 000 zł, to po obniżce będzie to ok. 525 000 zł" - podał.

"Z drugiej strony, oprocentowanie kredytów opartych na WIBOR 6M jest aktualizowane co 6 miesięcy, a tych opartych na WIBOR 3M – co 3 miesiące. W zależności od tego, kiedy miała miejsce ostatnia aktualizacja, w części przypadków niższa będzie już najbliższa rata, a w innych spadek może pojawić się dopiero za kilka miesięcy" - dodał.

Kredyty hipoteczne bardziej dostępne

"Obniżka stóp o 0,5 p.p. poprawi też dostępność kredytów hipotecznych. Spadek rat podniesie dostępną kwotę kredytu o ok. 5 proc. Jeśli ktoś na początku kwietnia mógł uzyskać maksymalnie 500 000 zł, to po obniżce stóp będzie to ok. 525 000 zł. W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym opartym na WIBOR 6M, wzrost może być nawet większy – np. do 541 000 zł – ponieważ ta stawka spadła już o 0,81 p.p." - wyjaśnił Sadowski.