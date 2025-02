Bat na nieuczciwych mieszkańców. "Dostrzegam potencjał"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska popiera ideę stworzenia jednego rejestru mieszkańców, który przyczyni się do uszczelnienia systemu opłat za śmieci i za wodę - podał resort w uwagach do projektu przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury.

Chodzi o zmianę ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy Prawo wodne. W środę na rządowych stronach zostały opublikowane uwagi ministerstw do propozycji resortu infrastruktury.

"Dostrzegam potencjał w stworzeniu jednego, zintegrowanego rejestru mieszkańców, który mógłby być wykorzystywany zarówno na potrzeby systemu opłat za odpady komunalne, jak i za wodę. Taka współpraca mogłaby poprawić jakość danych oraz motywować mieszkańców do rzetelnego deklarowania faktycznej liczby osób zamieszkujących nieruchomość" - napisała w uwagach wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska.

"MKiŚ popiera ideę stworzenia rejestru, który może przyczynić się do uszczelnienia zarówno systemu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak i opłat za wodę. Deklaruję gotowość do współpracy w celu opracowania adekwatnych rozwiązań legislacyjnych, które będą uwzględniały potrzeby gmin. Wprowadzenie kompleksowych zmian może przyczynić się do zwiększenia efektywności systemów opłat oraz poprawy ich transparentności" - dodała.