Jest decyzja rządu w sprawie płacy minimalnej

Minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 roku wyniesie 4806 złotych brutto. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. - najniższa krajowa za pracę wyniesie w 2006 roku 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa - 31,40 zł brutto.

Wcześniej nie uzgodniono wspólnego stanowiska w Radzie Dialogu Społecznego (RDS) w sprawie podwyżki płacy minimalnej w 2026 roku. Rząd do 15 września miał czas na podjęcie ostatecznej decyzji.

Zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia

Zgodnie z przepisami, jeżeli RDS w ustawowym terminie nie uzgodni wysokości minimalnego wynagrodzenia i stawki godzinowej, wówczas kwoty te do 15 września br. ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być jednak niższe od tych, które zostały wcześniej przedstawione Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. W czerwcu rząd zaproponował, by od 1 stycznia 2026 r. płaca minimalna wyniosła 4806 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych do 31,40 zł.

Krytycznie odnosiły się do tej propozycji związki zawodowe. Stały one na stanowisku, że przyszłoroczne minimalne wynagrodzenie za pracę powinno wynosić nie mniej niż 5015 zł brutto. Przedstawiciele pracodawców określali kwotę 4806 zł jako rozwiązanie kompromisową.

