"Mamy rekordową liczbę wniosków". Można otrzymać nawet 16 tysięcy

Dla kogo Mój Prąd

Wysokość dofinansowania

W ramach szóstej edycji programu dofinansowanie do mikroinstalacji PV w przypadku inwestycji także w magazyn energii lub/i magazyn ciepła wynosi do 7 tys. zł, a bez niego – do 6 tys. zł. Do magazynu energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 dm sześc. prosumenci mogą uzyskać do 5 tys. zł dofinasowania, a do magazynu energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh - do 16 tys. zł.