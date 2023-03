Wyniki Eurojackpot z 31 marca 2023. Padła główna wygrana

Eurojackpot - wygrane

Takie liczby znalazły się na kuponie jednej osoby. Główna wygrana, w wysokości 10 mln euro, padła w Czechach . Do tego w Norwegii odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia, która wyniosła 3 029 225,30 euro, a także 6 wygranych trzeciego stopnia - w wysokości 151 644,80 euro każda. W tym ostatnim przypadku zwycięskie kupony zostały wysłane w Niemczech (4), Danii (1) i Finlandii (1).

Najwyższe wygrane, które padły w Polsce w ostatnim losowaniu, to dwie wygrane czwartego stopnia w wysokości 172 245,40 zł każda.

Ostateczna kwota, jaka trafi do szczęśliwców, będzie niższa, bo od każdej wygranej powyżej 2280 zł pobierany jest 10-proc. podatek. Jak czytamy na stronie loterii, jest on pobierany w momencie wypłaty wygranej i odprowadzany przez Totalizator Sportowy do urzędu skarbowego.