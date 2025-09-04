Adam Glapiński ma propozycję dla zarządu NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował, że zamierza zaproponować zarządowi NBP zwiększenie udziału rezerw złota z obecnych 20 do 30 procent. - Złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze - poinformował szef banku centralnego.

Adam Glapiński mówił w czwartek na konferencji prasowej, że ilość zgromadzonego przez Narodowy Bank Polski złota na 3 września br. to 515,3 ton.

Zasoby złota w NBP

Dodał, że aktualna wycena polskich zapasów złota, "to jest 3490 dolarów za uncję, a więc wartość złota w rezerwach NBP to 57 mld 823 mln dolarów, w przeliczaniu jest to ponad 204 mld zł". - Takie zasoby złota zgromadziliśmy - podkreślił.

Dodał, że NBP zaczął kupować złoto z dużym wyprzedzeniem niż inne banki centralne. - W tym tygodniu przyszła informacja, że złoto w zasobach banków centralnych stało się drugim aktywem po dolarze.(...) To jest to, co przewidzieliśmy w NBP kilka lat temu - zaznaczył.

Glapiński dodał, że zamierza w najbliższym czasie przedstawić zarządowi NBP propozycję, żeby podwyższyć pułap rezerw złota trzymanych przez bank.

- Zamierzam przedstawić w najbliższym czasie zarządowi NBP propozycję, żeby podwyższyć ten pułap, do którego zmierzamy (udział rezerw złota w rezerwach - red.) - poprzednio było to 20 procent rezerw, na 30 procent - co dalej to zobaczmy - powiedział Glapiński.

