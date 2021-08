Budowa domu do 70 m2 bez formalności. Jest projekt nowelizacji prawa budowlanego

Nowe przepisy Prawa budowlanego mają umożliwić budowę domu o powierzchni do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia na budowę. Zmiany, zapowiadane w ramach programu Polski Ład, mają wejść w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. Projekt nowelizacji ustawy trafił do konsultacji i uzgodnień.

Prawo budowlane - budowa domu do 70 m2 bez pozwolenia

"Już na etapie zgody na realizację przedmiotem zgłoszenia, do którego dołączyć trzeba będzie projekt budowlany, ma być budynek o powierzchni zabudowy do 70 m2 z poddaszem, o łącznej powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 90 m2. Obiekty te z założenia mają być niewielkie i o prostej konstrukcji, co ma ułatwiać zachowanie wymogów bezpieczeństwa" - czytamy w ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu.