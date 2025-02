"Półprzewodniki to złoto XXI wieku". Rząd pracuje nad nową strategią po porażce z Intelem

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił na konferencji prasowej, że "Polska ma kompetencje półprzewodnikowe". Dodał, że na polskim rynku w tym sektorze działa ponad 250 firm, które m.in. produkują układy scalone. Są to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa - wskazał. Wykorzystanie ich potencjału to jedno z założeń przedstawionej przez resort polityki dla sektora półprzewodników - dodał.

Polityka dla sektora półprzewodników

- Półprzewodniki to złoto XXI wieku - ocenił Gawkowski. Podkreślił, że wartość rynku globalnego tego sektora wynosi 600 mld euro, a 2030 roku ma osiągnąć wartość 1 biliona euro. - Polska chce aktywnie uczestniczyć w tym rozwoju, budując suwerenność technologiczną i wzmacniając swoją gospodarkę - dodał minister. Gawkowski zwrócił uwagę, że obecnie ponad 70 proc. globalnej produkcji półprzewodników jest umiejscowiona w Azji. - To niebezpieczne. Pandemia pokazała, jak łatwo może załamać się łańcuch dostaw. Unia Europejska powinna dążyć do zwiększania udziału w produkcji półprzewdoników - zauważył. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że projekt polityki półprzewodnikowej powstał we współpracy resortów: cyfryzacji, finansów, rozwoju i technologii, infrastruktury oraz rodziny, pracy i polityki społecznej. Jak wyjaśnił, główne jej założenia to: budowa infrastruktury, impuls państwowy - czyli państwo jako katalizator innowacji, zwiększenie konkurencyjności spółek Skarbu Państwa, wzmacnianie współpracy międzynarodowej, inwestycje i finansowanie półprzewodników, kształcenie kadr i edukacja na temat tej technologii, uwzględnienie kwestii energii, wody oraz chemikaliów i surowców. Projekt ma być konsultowany do 4 marca br.