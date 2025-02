Powołano szefa agencji, której zamknięcie zapowiedział Musk

Jak stwierdził szef dyplomacji, jego celem jest przystosowanie pomocy zagranicznej USA do narodowych interesów kraju. Nazywał agencję "całkowicie niereagującą", a jej pracowników oskarżył o "niechęć do odpowiadania na proste pytania" dotyczące programów.

- Jeśli pójdziesz od jednej misji dyplomatycznej do drugiej, z ambasady do ambasady na całym świecie, zobaczysz, że w wielu przypadkach USAID jest zaangażowana w programy przeciwne temu, co staramy się zrobić w naszej narodowej strategii i to nie może trwać nadal - powiedział.