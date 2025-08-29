Paliwa tańsze niż przed rokiem

Litr benzyny Pb95 kosztuje obecnie 45 groszy mniej niż przed rokiem, olej napędowy w skali roku potaniał o 36 groszy, a autogazu o 18 groszy - poinformowali w piątek analitycy Refleksu. Ich zdaniem początek września powinien przynieść stabilizację cen paliw.

Analitycy Reflexu podali, że 5,81 zł/l oraz 5,91 zł/l to aktualna średnia detaliczna krajowa cena benzyny Pb95 oraz diesla. W ciągu tygodnia benzyna Pb95 potaniała o 1 gr za litr, a olej napędowy o 2 gr za litr. Również o 1 grosz, do 2,65 zł, potaniał autogaz.

Obniżki cen paliw w trakcie wakacji

W sumie od początku wakacji benzyna Pb95 potaniała 20 gr za litr, diesel o 18 gr, a autogaz o 14 gr. "W dalszym ciągu zarówno benzyna jak i olej napędowy są zauważalnie tańsze niż przed rokiem. Za litr benzyny Pb95 płacimy o 45 gr/l mniej niż przed rokiem. Litr diesla w skali roku potaniał 36 gr/l a autogazu 18 gr/l" - podał Reflex.

Analitycy zwrócili uwagę, że w piątek rano notowania październikowej serii kontraktów na ropę Brent utrzymują się w rejonie 67,60 dolara za baryłkę i jest to poziom zbliżony do ubiegłotygodniowego.

"Rynek ropy naftowej coraz większą uwagę koncentruje na rosnącej nadwyżce podaży ropy naftowej (ilości na rynku), co z kolei znajduje swoje odzwierciedlenie w rewizji w dół prognoz cen ropy naftowej" - podkreślili analitycy.

Autorka/Autor:/dap

Źródło: PAP