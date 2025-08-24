Bat na kierowców. "Ten mechanizm stanie się skuteczniejszy"

Ministerstwo Infrastruktury planuje uszczelnienie systemu kar za przekroczenie prędkości wykrywane przez fotoradary. Jak poinformował wiceminister Stanisław Bukowiec, zmiany mają sprawić, że właściciel pojazdu poniesie odpowiedzialność za niewskazanie kierującego. Obecnie aż 40-45 procent takich spraw kończy się bez mandatu.

- Po zmianach ten mechanizm stanie się skuteczniejszy - zapewnił Bukowiec.

To jeden z kilkunastu projektów ustawowych, nad którymi pracuje resort. Celem jest poprawa egzekwowania przepisów drogowych i zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Dofinansowanie dla przewoźników i nowe opłaty drogowe

Wiceminister poinformował również, że Polska pozyskała z KPO 320 mln zł na dopłaty do wymiany tachografów na nowocześniejsze. Pierwsi przewoźnicy mają otrzymać dofinansowanie jeszcze w tym roku.

Ministerstwo planuje także rozszerzenie systemu poboru opłat za przejazd ciężarówek i autokarów po płatnych odcinkach dróg krajowych. Nowe odcinki mają być dodawane do systemu raz w roku - jesienią.

Wyzwaniem dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pozostaje modernizacja najstarszych odcinków autostrad i dróg ekspresowych. Resort szuka finansowania z różnych źródeł, by zabezpieczyć odpowiedni budżet.

Specustawa dla Drogi Czerwonej – inwestycja za 4,5 mld zł

Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad specustawą, która ma przyspieszyć budowę Drogi Czerwonej - kluczowego połączenia portu w Gdyni z trójmiejską obwodnicą. Wiceminister Bukowiec podkreślił, że ze względu na strategiczne znaczenie tego odcinka powinien on zostać objęty specjalnym trybem legislacyjnym.

- Droga Czerwona prowadzi do infrastruktury krytycznej - portu handlowego i wojennego w Gdyni. Po weryfikacji koszt inwestycji wzrósł z 2 mld zł do ok. 4,5 mld zł - poinformował.

Specustawa ma również uprościć proces inwestycyjny, w tym przyspieszyć uzyskanie decyzji środowiskowej.

Tunel pod Odrą i Beskidzka Droga Integracyjna

Wśród innych strategicznych inwestycji Bukowiec wymienił Zachodnią Obwodnicę Szczecina, roboczo nazywaną "Zośką". W ramach projektu powstać ma najdłuższy tunel drogowy w Polsce - 5-kilometrowy odcinek pod Odrą. Koszt inwestycji szacowany jest na 7 mld zł.

- To inwestycja nie tylko poprawiająca komunikację w regionie, ale też bezpieczeństwo. Mamy choćby zakłady chemiczne, dojazd do których prowadzi obecnie przez miasto - zaznaczył wiceminister.

Kolejnym projektem jest Beskidzka Droga Integracyjna (koszt: 8 mld zł), która ma odciążyć DK52 i poprawić komunikację między Małopolską a Podbeskidziem.

Obwodnice Warszawy i dodatkowe pasy na autostradach

Resort planuje również budowę odcinka domykającego małą obwodnicę Warszawy - tzw. Wschodnią Obwodnicę Warszawy w ciągu S17. Projekt uwzględnia budowę tunelu w Wesołej, który przez lata budził kontrowersje społeczne.

- Chcemy znaleźć rozwiązanie akceptowalne społecznie, nawet jeśli wiąże się to z większymi kosztami - podkreślił Bukowiec.

Ministerstwo pracuje także nad koncepcją dużej obwodnicy Warszawy oraz budową trzecich pasów na autostradach A2 (Łódź–Warszawa) i A4 (Balice–Zakopianka).

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP