Dodatek dla emerytów. Są terminy wypłat

14. emerytura już wkrótce trafi do seniorów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłaty dodatkowego świadczenia, a w pierwszym terminie otrzyma je ponad 674 tysiące osób. Łączna wartość wypłat przekroczy 991 milionów złotych brutto - poinformował rzecznik ZUS Karol Poznański.

Terminy płatności emerytur i rent w ZUS to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. Świadczeniobiorcy, którzy otrzymują emerytury i renty do 1 dnia miesiąca, mogą spodziewać się czternastek już pod koniec sierpnia. To dlatego, że ZUS przekazuje środki do banków i na pocztę z odpowiednim wyprzedzeniem.

14. emerytura. Wypłaty już niedługo

- W najbliższych dniach ZUS rozpocznie wypłatę czternastej emerytury. Dodatkowe świadczenie wypłaci z urzędu, bez konieczności składania wniosków - przekazał rzecznik ZUS.

- Zakład przekaże czternastki wraz z emeryturami i rentami za wrzesień, zgodnie ze stałym harmonogramem płatności. W pierwszym terminie świadczenie otrzyma 674,1 tysiąca osób na łączną kwotę brutto ponad 991,2 miliona złotych - dodał.

14. emerytura. Ile wyniesie?

W tym roku pełna czternastka wyniesie 1878,91 zł brutto, czyli tyle, ile wynosi minimalna emerytura (około 1700 złotych netto, czyli na rękę).

Na całą kwotę mogą liczyć osoby, których świadczenie podstawowe (np. emerytura, renta) nie przekracza 2900 zł brutto. Osoby ze świadczeniami w wysokości powyżej 2900 zł, ale nie większej niż 4728,91 zł brutto, otrzymają czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. ZUS nie przyzna czternastki, jeśli okaże się ona niższa niż 50 zł brutto. Nie otrzymają jej więc osoby, które mają emeryturę lub rentę wyższą niż 4728,91 zł brutto. Na dodatkowe świadczenie nie mogą również liczyć osoby, które na 31 sierpnia będą miały zawieszoną wypłatę emerytury/renty, np. dlatego, że przekroczyły limit dorabiania.

Autorka/Autor:mp/kris

Źródło: PAP